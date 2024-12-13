Американские дельфины подсели на наркотики

Их обнаружили в тушах сразу нескольких погибших особей.

Дельфины, обитающие в Мексиканском заливе, пристрастились к креветкам и рыбе, отравленными наркотиком фентанилом. Это могло произойти еще несколько лет назад, передает KRIS-TV.

В 2020 года исследователи Техасского университета A&M проводили плановый осмотр лодок в заливе и нашли тушу дельфина. Они забрали ее в лабораторию и, проводя анализ жира, обнаружили в тканях следы наркотиков. После этого они проверили еще 83 дельфинов, взяв образцы их жира, и вновь нашли наркотики. В 30 из них оказался распространенный в США фентанил.

Параллельно исследователи проверили еще шесть туш морских животных, погибших в акватории залива, и вновь нашли фентанил.

Морской биолог Дара Орбах отметила, что пока ученым не удалось точно понять, как фентанил попал в организм дельфинов. Скорее всего, наркотические вещества попадают в океаны через сточные воды, затем их поглощают рыбы и креветки, которыми питаются дельфины.

По словам эксперта, проблема могла возникнуть еще несколько лет назад — и дельфины травились долгое время. Теперь биолог надеется, что открытие поможет отследить источник фентанила и избавиться от наркотиков в морской воде.

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