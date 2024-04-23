Американские охотники стали первыми жертвами болезни оленей-зомби

Оба случая заболевания были зафиксированы в 2022 году.

Американские врачи впервые обнаружили двух людей, которые, предположительно, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, которое превращает оленей в подобие зомби. Оба случая были зафиксированы в 2022 году.

Одним из заболевших был 72-летний охотник, который регулярно употреблял в пищу мясо оленей, добытых в районах распространения CWD. Перед смертью он проявлял агрессию и симптомы деменции. Лечение не помогло — и через месяц он скончался.

Медики пришли к выводу, что причиной смерти стала спорадическая форма болезни Крейтцфельдта-Якоба — редчайшего прионного заболевания головного мозга. Ухудшение состояния и стремительное развитие деменции являются характерными чертами этой болезни.

Ученые заметили, что другой охотник также страдал от болезни Крейтцфельдта-Якоба и ел мясо оленей, возможно, зараженных CWD. Это позволило предположить, что оба охотника могли быть инфицированы CWD, а не болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

Эксперименты на обезьянах и мышах показали, что CWD может поражать не только оленей, но и другие виды. Некоторые разновидности прионов, вызывающих болезнь Крейтцфельдта-Якоба, невозможно отличить от возбудителей CWD без детального анализа, который в этих случаях не проводился.

Специалисты считают, что эти факты говорят в пользу версии, что охотники стали жертвами CWD. Однако они признают, что утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя.

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CWD — это заболевание, которое распространяется среди чернохвостых оленей и вызывается прионами — аномальными белками, поражающими головной мозг и нервную систему. Когда они попадают в мозг оленей, животные становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнуть. Зараженные особи отличаются пустым бессмысленным взглядом, из-за чего CWD и получила название «болезнь оленей-зомби». CWD является неизлечимой и смертельной болезнью, остановить распространение которой очень сложно. Патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось, что в Курганской области волк насмерть загрыз женщину и напал еще на троих человек. При этом животное могло быть заражено «зомби-вирусом».