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Американский Boeing 757 потерял колесо при взлёте

Фото: BriYYZ / Flickr

Командиры воздушного судна с 174 пассажирами на борту не смутились и продолжили свой путь в Денвер.

Самолёт американской авиакомпании United Airlines потерял колесо шасси при вылете из Лос-Анджелеса. По данным FlightRadar24, инцидент произошёл на этой неделе с Boeing 757-200. В этот момент на борту находилось 174 пассажира и 7 членов экипажа. 

Несмотря на внештатную ситуацию, самолёт благополучно приземлился в Денвере, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Представители авиакомпании заявили, что отлетевшее колесо было обнаружено в Лос-Анджелесе. Инцидент, коснувшийся самолёта 30-летней давности, расследуется. 

За этот год это уже второе потерянное колесо Boeing на счету авиакомпании United Airlines. В марте Boeing 777 лишился той же самой части сразу после взлёта из аэропорта Сан-Франциско. Колесо врезалось в автомобиль на стоянке для сотрудников аэропорта и разбило стекло. 

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