Американский дайвер уже 23 года дружит с тигровой акулой

Джим Абернети регулярно навещает морскую хищницу по кличке Эмма.

Американский дайвер рассказал о своей 23-летней дружбе с тигровой акулой. Джим Абернети и акула по имени Эмма познакомились в 2001 году, когда дайвер помог достать крюк, застрявший в пасти рыбы. С тех пор они стали неразлучными друзьями. Каждый раз, когда Джим погружается около Тайгер-Бич на Багамах, Эмма подплывает к нему и трется о мужчину головой.

Дайвер подчеркнул, что такое поведение весьма неожиданно, так как тигровая акула способна легко разорвать человека на части. Американец сравнил акулу с большой собакой, потому что она точно так же радуется и ждет, чтобы он погладил ее.

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«Эмма особенна тем, что она действительно огромная, и когда на нее смотришь, может показаться, что это последнее, что ты видишь в жизни. Но проведя с ней некоторое время в воде понимаешь, что она любящая и ласковая. Это не бездушные монстры, а разумные существа, похожие на кошек и собак. Общение с Эммой — это как игра с ретривером на траве, это очень весело и здорово, мы часто делаем с ней селфи», — рассказал Джим Абернети журналистам.

Акула узнает Джима даже в другом снаряжении для дайвинга. Со временем она научилась понимать его команды и жесты. Мужчина начал кампанию по изменению отношения людей к акулам, и Эмма стала идеальным примером для этой цели.