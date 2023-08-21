Американский натуралист рассказал о насекомом с самым болезненным ядом

Встреча с личинкой фланелевой моли стала для Пола Розоли суровым испытанием.

Американский натуралист Пол Розоли рассказал о насекомом с самым болезненным ядом — им, по мнению исследователя, оказалась личинка фланелевой моли из рода мегалопигид. С ней Розоли встретился во время экспедиции на Амазонку, где должен был сниматься очередной фильм для Discovery Channel. Натуралист увидел в джунглях крупную волосатую гусеницу, похожую на прическу Дональда Трампа, и попытался поймать ее.

«Она была желтой. Что-то похожее на волосы Трампа, и когда они коснулись моей руки, я тут же почувствовал жуткие волны боли как от электрошока. Намного хуже муравья-пули, намного», — рассказал Розоли.

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Он отметил, что боль и раздражение после контакта с личинкой не проходили у него несколько дней. Между тем, согласно шкале силы ужалений Шмидта, хуже всего человеком переносятся укусы Paraponera clavata — представителей этого вида называют муравьями-пулями. Эти муравьи также кусали Розоли, причем восемь раз. По его словам, это было действительно неприятно — но не так, как после яда личинки фланелевой моли.

Пол Розоли на протяжении многих лет сотрудничает с телеканалом Discovery Channel. В 2014 году в рамках эксперимента на съемках телепередачи Eaten Alive («Съеденный заживо») его проглотила анаконда. По словам натуралиста, он провел внутри змеи около часа.

Личинок фланелевой моли из рода мегалопигид отличает густой волосяной покров, в котором спрятаны острые ядовитые шипы для защиты от хищников. Уколы этих шипов крайне болезненны, а яд некоторых видов мегалопигидов способен вызвать у человека анафилактический шок. Подробности об опасных личинках можно прочитать в этом материале Russian Traveler.