Американский подросток проглотил 21 магнит. Вот что сделалось с его желудком

Он заподозрил неладное, когда у него начались спазмы в животе.

Исследователи из США сообщили о довольно необычном случае, когда подросток проглотил более дюжины магнитов, совершенно не помня об этом. Первым признаком были болезненные спазмы в животе, которые побудили подростка обратиться в отделение неотложной помощи больницы: сканирование выявило наличие металлических предметов в его желудке и кишечнике.

Из-за отсутствия специального оборудования, необходимого для более глубокого осмотра, пациента отправили в другую больницу. Дальнейшие компьютерные томографии и рентген подтвердили наличие каких-то металлических предметов, хотя чтобы выявить их истинную природу, потребовалось бы несколько исследований с помощью эндоскопа.

Объект в желудке подростка представлял собой стопку из трех серых дисков, каждый шириной около восьми миллиметров. Они подозрительно напоминали сверхсильные неодимовые магниты. Было ясно, что эта стопка, застрявшая в стенке желудка и уже начала наносить вред организму.

Хирурги удалили инородные тела, однако дальнейшее расследование, проведенное в течение следующих двух дней, показало, что работа еще не окончена. Вскоре были обнаружены новые магниты, прокладывающие путь через толстую кишку, в том месте уже появились признаки гниения.

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Стопка магнитов в язве на стенке желудка пациента Фото: BMJ Case Reports, 2023

Хотя три из магнитов можно было удалить во время колоноскопии, остальные потребовали хирургического вмешательства, в ходе которого были обнаружены еще 15 магнитов. Некоторые из них в толстой и тонкой кишке уже соединились вместе и начали пробивать дыры в органах.

К счастью, своевременное удаление магнитов и прием некоторых антибиотиков не позволили подростку испытать боль из-за дыры в кишечнике, содержимое которой вытекало в брюшную полость. Сообщается, что после шестидневного лечения молодой человек чувствует себя хорошо, ест и пьет как обычно, с гораздо меньшими болями.

Семья подростка утверждает, что он проглотил магниты во время приступа лунатизма.