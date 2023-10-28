Амстердам повысит туристический налог в 2024 году

Столица Нидерландов пытается справиться с чрезмерным туризмом.

Согласно бюджету, опубликованному правительством города, в следующем году Амстердам собирается побить свой собственный рекорд по самому высокому «туристическому налогу» в Европе – и, возможно, в мире.

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«Туристический налог будет увеличен еще больше, чтобы покрыть дополнительные расходы, чтобы посетители внесли больший вклад в развитие города», – говорится в документе.

Ежедневная плата, взимаемая с дневных посетителей круизного лайнера, вырастет с 8 до 11 евро, а плата за ночь, включенная в стоимость гостиничного номера, подскочит до 12,5% от стоимости номера.

Власти Амстердама в последние годы ведут последовательную борьбу с негативными последствиями туризма. Долгое время город привлекал гостей, которые стремились провести здесь одну-две ночи максимально беззаботно, употребляя алкоголь и легкие наркотики и наведываясь в квартал красных фонарей в центре.

Ежегодно Амстердам принимает более 20 миллионов туристов, что делает его одним из самых посещаемых городов Европы. По оценкам городских властей, от 10 до 15 процентов туристов приезжает в город с целью побывать в Квартале красных фонарей и попробовать запрещенную в их странах марихуану.

Под запрет в 2023 году в Амстердаме попали экскурсии и различные туры и походы по пабам, а также алкокруизы по каналам. План также включает сокращение количества лодок, курсирующих по каналам. По замыслу властей, это позволит свести к минимуму «пьяный туризм».