Англичанин пять лет пил по три литра колы в день. Вот что с ним случилось

Галлюцинации, спутанность сознания, боли в груди.

Врачи в Великобритании столкнулись с интересным случаем: за последние пять лет у 30-летнего мужчины регулярно фиксировалось падение уровня калия в организме. Эта проблема, известная как гипокалиемия, характеризуется калием в сыворотке крови ниже 3,5 ммоль/л и встречается примерно у каждого пятого пациента в больницах.

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Иногда, несмотря на отсутствие видимых серьезных симптомов, недостаток калия может стать причиной летальных нарушений в работе сердца и вызвать слабость в мышцах. Происхождение состояния часто связано с проблемами с почками, возникает при использовании определенных медикаментов, бывает при потере жидкости вследствие рвоты или поноса, а также при эндокринных дисбалансах. Влиять на концентрацию калия в крови могут также элементы рациона и образ жизни. К примеру, усиленное употребление продуктов с высоким содержанием калия (таких как, например, арбуз) может стать причиной опасного избытка калия. В то же время, по результатам новейших научных исследований, употребление в больших количествах определенных видов напитков, в частности газированных, может способствовать развитию гипокалиемии.

В случае с мужчиной, о котором мы уже рассказали, вначале врачи не могли понять в чем дело.

Под наблюдением Мохаммеда Ахмеда, ведущего группу докторов из Милтон-Кейнс Колледжа, и был описан этот случай. Мужчину неоднократно привозили по «скорой» в больницу из-за повторяющихся симптомов, включая галлюцинации зрительного и слухового характера (а еще боли в середине груди, тахикардию, мышечные судороги и тревожность).

Мужчина в разговоре с медиками отверг привычку к курению и отрицал прием запрещенных веществ. Однако он сообщил, что употребляет алкоголь – примерно три банки пива ежедневно. Кроме того, он рассказал, что выпивает около 3-3,5 литров колы в день, что приводит к учащенному мочеиспусканию (до шести раз в день).

В итоге причина была найдена: врачи обнаружили, что чрезмерное потребление колы может сказываться на уровне калия в организме, возможно, из-за высокого содержания кофеина и влияния на альдостероновую регуляцию. После шести дней после введения терапии калием и прекращения потребления колы, в ходе повторного обследования показатели калия в крови пациента вернулись в норму. Врачи рекомендовали пациенту избегать колы, чтобы не портить себе здоровье.