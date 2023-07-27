Археологи нашли остатки карри, которым 2000 лет

Их обнаружили во время раскопок во Вьетнаме.

Во Вьетнаме нашли древнюю посуду, в которой готовили карри. Там обнаружились следы древней специи возрастом более 2000 лет, говорится в журнале Science Advances.

Считается, что карри ведет свое происхождение из в Индии. В древние времена было довольно сложно уберечь мясо от порчи и бактерий из-за постоянной жары. Индийцы перебивали неприятный запах многочисленными специями, добавляли много острого, чтобы убить бактерии,— так, вероятно, и появилась смесь специй под названием карри. В Европу специю привезли только в XVIII веке.

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Необычную находку сделала группа ученых из Австралийского национального университета. Во время раскопок в древнем городе Окео им удалось обнаружить посуду с остатками риса и измельченных зерен. Анализ показал, что это была смесь специй для приготовления карри: в нее входили куркума, корица, имбирь, гвоздика и мускатный орех.

По мнению ученых, специи, скорее всего, попали во Вьетнам из других стран Юго-Восточной Азии. Полученные ими данные дают представления о пищевых привычках населения, культурных и торговых связях между жителями региона в древние времена.