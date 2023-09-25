Архитектурно-историческое шоу в настоящей усадьбе: спектакль «Гример» снова показывают в Москве

Спектакль «Гримёр» Нового Театра — это современное прочтение произведения Николая Лескова, в котором гармонично соединяются современные технические решения, классическая литература и уникальные интерьеры усадьбы XVIII века.

В сентябре в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице стартовал новый сезон спектакля «Гримёр». Первый сезон спектакля стал новым словом для столичной публики: его посетили 28 000 зрителей.

«Гримёр» — необыкновенное путешествие во времени и пространстве на огромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений.

О чем?

Спектакль погружает зрителей в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник. Зрителей также ждёт много живой музыки, танцев и захватывающих трюков, которые сопровождали постановки крепостного театра более двух столетий назад.

Где?

Усадьба Салтыковых-Чертковых, редкий образец московской архитектурной эклектики, сохранившая в неприкосновенности интерьеры разных стилей — рококо, классицизм, неоготика, модерн — стала одним из персонажей спектакля, диктуя сценографические и режиссерские решения. Потому после своего первого сезона «Гримёр» приобрел новые черты и обозначил жанр: спектакль в усадьбе.

Как?

Разделившись на четыре группы, зрители спектакля проходят индивидуальными маршрутами через залы усадьбы, где шаг за шагом раскрывают историю героев спектакля.

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Благодаря совместной работе Нового Театра и Корпорации «Синергия» спектакль приобрел особую энергию. Это партнерство позволило придать классическим мотивам современное звучание, обогатив их новыми значениями.

«Спектакль «Гример» принципиально отличается от подобных проектов. Он переосмысляет вечные ценности, используя современный язык. Зрителей ожидают индивидуальные маршруты, которые раскроют перед ними судьбы героев, переживших страдания и унижения. Однако, они сумели найти в себе духовные силы, чтобы преодолеть испытания и подняться до уровня подвига», — рассказывает художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.