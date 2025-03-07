Арктическая глыба льда в Ростовской области. Что это такое?

Новая достопримечательность образовалась благодаря стараниям местных коммунальных служб.

Прорыв водопровода в Азовском районе Ростовской области привел к образованию удивительного туристического объекта к которому теперь выстраиваются целые очереди – а власти тем временем спорят, кто же должен устранять поломку.

Настоящая арктическая ледяная глыба образовалась на хуторе Рогожкино после аварии. На записях, сделанных местными жителями и гостями района, можно заметить как из вершины объекта прямо в моменте прорывается струя вода. В последние дни капли падали на снег и практически сразу замерзали, что создавало звуковой эффект ударяющейся о землю крупы. Так глыба льда из просто арт-объекта, превратилась для жителей в источник нескончаемого перформанса.

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Как рассказали коллеги из газеты Коммерсантъ, в администрации Рогожкино избавляться от яркой достопримечательности не спешат – по их словам, отвечать за прорыв воды и починку должны в Елизаветинском сельском поселении. А при обращении в поселение перенаправляют опять в Рогожкино. Поэтому ледяная глыба продолжает разрастаться, собирая все больше желающих сфотографироваться. Возможно, мегасосулю скоро вообще придётся оградить, чтобы избежать травм и ушибов среди местных.