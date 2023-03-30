Важней всего погода в доме: 6 маленьких секретов по созданию ароматного уюта

Еще с античных времен людей привлекали приятные ароматы, а влияние запахов на человека изучали в древнем Китае и Индии, Египте и Риме. Рассказываем, как создать ароматный уют в нашем доме вместе с AрoмаКо.

Исследования установили — люди способны различать около 10 000 разных запахов, и узнают определенный запах с вероятностью в 65% даже спустя год после первого знакомства с ним.

Неудивительно, что искусство создания аромата считается одним из самых тонких и ценных, а парфюмеры стараются открывать все новые горизонты – например, Елизавета II однажды выпустила парфюм для своих корги, в NASA пытались воссоздать запах космоса, археологи сделали парфюм по древнему месопотамскому рецепту, начертанному на глиняных табличках, а компания Аромако ароматизировала постановку «Вишневый сад» в театре для создания особой атмосферы для зрителей.

Как среди множества запахов выбрать свой, как подчеркнуть индивидуальность дома, как устранить нежелательные запахи и создать нужное настроение? Вместе с командой и эстетичными продуктами компании AromaKo разбираем способы сделать свою жизнь ароматнее.

1. Диффузоры с палочками

У каждого из нас бережно хранится в памяти запах своего родного дома. Его мы узнаем из тысячи других. По-особому пахнут и праздники: например, Новый год приносит с собой ароматы елок, мандаринов, имбирного печенья... Создать нужную атмосферу и особенный, навсегда запоминающийся запах дома можно с помощью аромадиффузора. Интенсивность аромата можно регулировать палочками – чем их больше, тем сильнее будет аромат.

Полезный совет Диффузору нужно пространство, чтобы поток воздуха обеспечил движение аромата по помещению. Поставьте диффузор на окно, но не закрывайте занавесками. Так поток воздуха от окна будет распространять по квартире аромат. Не стоит ставить диффузор в закрытом углу, аромат будет в нем скапливаться.

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2. Свечи

Свечи помогают создать романтическую и таинственную обстановку – в прирученном огоньке все равно пляшет сила стихии, которая с древности вселяет в людей благоговение и трепет. В свою очередь, сила соблазна ароматов стара как мир: говорят, великолепная Клеопатра принимала римского военачальника Марка Антония на корабле, паруса которого были пропитаны духами.

Свечи АроmаКо — это и сила стихии, и привлекательность аромата в одном. Их делают на натуральном воске, а в большие свечи добавляют бамбуковый фитиль , и тогда огонь горит, уютно потрескивая, и создает иллюзию настоящего маленького костра. В каждую свечку при плавлении воска добавляют эфирное масло – так аромат будет разноситься по дому во время горения.

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3. Автопарфюм

Когда мы едем в машине, мы тоже хотим чувствовать себя комфортно, даже если встряли в пробке. Маленький изящный флакон с деревянной крышечкой легко создаст атмосферу свежего луга, устраняя запахи городского раскаленного асфальта или автомобильных газов.

Как еще можно использовать автопарфюм? Его можно разместить в ванной, в вашей гардеробной или подвесить в шкафу. Да-да, универсальное решение! Поможет создать нужную атмосферу даже на рабочем месте: просто откройте флакон и поставьте на столе в кабинете или в офисе.

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4. Эфирные масла как моно-продукт

Эфирные масла уже много лет используют в ароматерапии для нормализации психического состояния человека, для профилактики простудных заболеваний, гармонизации пространства, адаптации и многого другого. Неудивительно: аромат влияет непосредственно на лимбическую систему головного мозга, которая отвечает за мотивацию, настроение, побуждение. Также запахи воздействуют на эндокринную, пищеварительную и половую системы.

Самый простой способ использовать эфирное масло или бленд масел Просто капните на раскрытые ладони 1-2 капли, поднесите их к лицу, но не прижимайте и вдыхайте аромат. Таким способом мы помогаем себе при респираторных заболеваниях, а заодно можем помочь организму взбодриться или, напротив, успокоиться.

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5. Роликовые духи

Духи – это комплимент, который мы хотим сделать нашему окружению. Перед привлекательными ароматами люди преклонялись с древности. Прошли сотни лет, а опьянять сердца ароматом духи не перестали.

Собрать большую коллекцию парфюма без лишних затрат помогут мини-версии ароматов в небольших роликовых флаконах. Такой флакон обеспечивает экономное расходование парфюма. Его удобно взять с собой, положив даже в самую маленькую сумочку. Это прекрасный подарок для женщины и мужчины по любому поводу. Есть и детские ароматы: маленькие принцессы будут счастливы иметь в своем гардеробе такой аксессуар.

Полезный совет Нанесите парфюмированное масло на кожу за ушами, шею, зону декольте, на локтевые сгибы, запястья и область под коленями, чтобы окутать себя приятным облаком и оставлять приятный шлейф везде, где появитесь.

Роликовые духи можно найти здесь.

6. Подарочный набор от Аромако для любого повода

Команда AromaKo подготовила эксклюзивные наборы в деревянных подарочных коробках. Содержимое порадует даже самого взыскательного человека, неравнодушного к запахам.

К примеру, в наборе премиальной линейки «9 в одном» собраны ароматы с неповторимым звучанием. Здесь бережно и аккуратно сложены: средства по уходу за волосами и телом в удобном флаконе с дозатором; гранулированная свеча из натурального соевого воска; два ароматических масла для добавления в свечу. Масла можно добавлять в диффузоры, увлажнители, аромалампы для ароматизации пространства; орешки, зефир маршмеллоу, цукаты и ароматный листовой чай дополняют ароматный набор.