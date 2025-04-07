Артефакт дня: этой собаке из Древнего Египта 3000 лет

Очаровательная статуэтка была обнаружена в древнеегипетской гробнице. Судя по всему, она умела «лаять».

Достоверно известно, что древние египтяне сильно любили своих собак. Такой вывод можно сделать как минимум благодаря симпатичной статуэтке «механической собаки», которая была найдена в одной из гробниц времен правления Аменхотепа III, деда Тутанхамона. Сделали её примерно три тысячи лет назад.

Фигурка была вырезана из слоновой кости около 1390–1352 гг. до нашей эры. Удивительной особенностью собаки является её способность «лаять»: небольшой рычажок в нижней части фигурки позволяет при опускании и подъеме открывать и закрывать пасть собаки, обнажая её зубки и красный язык. Это создает имитацию лая и словно «оживляет» древнего любимца неведомых египтян.

Фигурка небольшая – 18,2 сантиметра в длину. На её шее можно заметить ошейник. По словам экспертов из Метрополитен-музея, где сейчас хранится древнеегипетская диковина, процесс украшения ошейников домашних любимцев приобретал всё большую популярность во времена Нового царства в Египте с 1550 по 1070 гг. до нашей эры. Судя по другим находкам, иногда на ошейниках можно было прочитать имена домашних питомцев: например, «Сын Луны» или «Ни на что не годный».

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Фото: The Metropolitan Museum of Art

У этой собачки имени на ошейнике нет, но это не значит, что её не любили. Скульптура была передана музею из личной коллекции египтолога Говарда Картера – кстати, именно он обнаружил знаменитого Тутанхамона в Долине царей в 1922 году. А вот в чьей именно гробнице нашли собачку, до конца неясно.

Древние египтяне к собакам —как и к кошкам — относились превосходно. Использовали их в охоте, для выпаса скота, да и просто любили как членов семьи. В случае убийства собаки, например, семья оплакивала её так же, как и других родственников (и кошек!), сбривая брови. Собак также мумифицировали и ассоциировали с богом загробного мира Анубисом. Хозяева верили, что встретят своих любимцев и после смерти. Являлась ли фигурка собаки в гробнице напоминанием об этом, была ли она магическом амулетом или просто оставалась милой игрушкой – остаётся только гадать.