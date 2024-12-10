Артефакт дня: эту странную глиняную голову сделали 7500 лет назад

Загадочная скульптура принадлежала предшественникам шумеров.

В Кувейте археологи нашли глиняную голову змееподобного человека, которой более 7500 лет. Об этом пишет Polish Centre of Mediterranean Archaeology (PCMA).

Голову нашли в пустыне Аль-Субия на севере страны. Ученые предполагают, что она связана с убейдской культурой — культурой древнего народа, существовавшего в период между 5500 и 4900 годами до нашей эры. Их считают предшественниками (по другим гипотезам — современниками) шумеров, они внесли важный вклад в развитие торговли, ирригационных систем и строительство храмов в регионе, охватывающем современные территории Ирака и Кувейта.

Змееподобная голова выделяется вытянутым черепом, плоским носом, отсутствием рта и узкими глазами. Такие фигурки часто создавались именно убейдцами.

«Мы стремимся понять, какое значение наша находка имела для людей того времени. Возможно, она использовалась в древних ритуалах или обрядах», — сказал археолог Пётр Белиньский.

Реклама

Также на раскопках нашли фрагменты древней керамики с изображениями женских тел с головами птиц или ящериц. Их назначение, как и предназначение глиняной головы, пока остается загадкой. Однако само открытие проливает новый свет на символику и традиции культуры убейдцев.