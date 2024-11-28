Артефакт дня: эту жуткую маску бога огня выкрали у ацтеков

В мифологии жителей центральной Мексики XV века Шиутекутли считался древним богом огня и тепла - заботливым, но при этом могущественным и всепожирающим.

Этой древней маске, которая сейчас хранится в Британском музее в Лондоне, как минимум 500 лет. По оценкам экспертов, она была создана в Мезоамерике ныне исчезнувшей цивилизацией ацтеков между 1400 и 1521 годами нашей эры. Однако в XVI век её выкрал испанский конкистадор Эрнан Кортем и привез в Европу.

Сама по себе маска размером 16,8 см представляет уникальную ценность: она вырезана из испанского кедра (Cedrela odorata) и покрыта искусной мозаикой из бирюзы. При этом более тёмные участки на щеках, носу и лбу маски визуально напоминают бабочку – символ перерождения, связанный с Шиутекутли, ацтекским богом огня. Глаза маски сделаны из перламутра и проколоты посередине, веки позолочены, а зубы представляют из себя отточенные раковины моллюсков (Strombus) (кстати, два из них были потеряны и заменены современными аналогами). Внутренняя поверхность маски покрыта киноварью – ярко-красным минералом, содержащим ртуть.

Небольшие отверстия на висках маски намекают, что её либо прикрепляли к чему-то, либо носили во время ритуалов. Если маска действительно олицетворяет бога огня Шиутекутли (есть предположение, что она также может олицетворять Нанауацина, ацтекского бога, который бросился в огонь, став Солнцем), то её действительно могли использовать во время страшного ритуала разжигания огня, для которого использовали жертвоприношение.

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Фото: Британский музей в Лондоне

Раз в 52 года жрецы ацтеков позволяли гаснуть «священному огню», который постоянно горел в Храме Огня в Теночтитлане – от него зажигалось освещение во всем городе. Во время ритуала верховный жрец надевал бирюзовую маску, изображающую Шиутекутли, и разжигал «новый огонь» на груди жертвы. Когда пламя начинало полыхать, сердце жертвы вырезали и бросали в огонь. Жрецы делали это, чтобы гарантировать «возрождение» цивилизации ацтеков и её процветание в следующие полвека.

В пользу того, что эта маска всё же изображает Шиутекутли, а не других богов, говорит и сам её цвет: с языка науатль Шиутекутли переводится как «бирюзовый владыка».