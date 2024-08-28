Астронавты в ловушке на МКС — корабль может забрать их только в следующем году

За ними отправится SpaceX Dragon.

Астронавты корабля Boeing Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС больше двух месяцев назад, вернутся на Землю только в следующем году. За ними отправится космический корабль SpaceX Dragon, сообщили в НАСА.

Инженеры НАСА и Boeing решили, что Уилмору и Уильямс будет небезопасно возвращаться на Землю в капсуле Starliner. А значит, пара останется на МКС до февраля 2025 года, когда к станции пристыкуется корабль SpaceX Dragon, который и доставит их домой. Starliner попробуют позже вернуть на Землю без экипажа.

«Такие решения никогда не даются легко, но я хочу поблагодарить команды НАСА и Boeing за тщательный анализ, прозрачные обсуждения и внимание к безопасности во время летных испытаний экипажа. Мы узнали много нового о космическом корабле во время его путешествия к станции и во время стыковки. Мы также продолжим собирать больше данных о Starliner во время возвращения без экипажа и совершенствовать систему для будущих полетов на космическую станцию», — сказал помощник администратора Управления космических операций НАСА Кен Бауэрсокс.

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Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту Международной космической станции с 5 июня. Они застряли на орбите из-за технических проблем с новой капсулой Starliner от Boeing. По словам менеджера коммерческой программы полетов космического агентства Стива Стича, в данный момент у компании Boeing и НАСА нет понимания причины, почему упала производительность двигателей Starliner, необходимых для корректного возвращения корабля.

Инженеры планируют перепрограммировать компьютеры капсулы Starliner, чтобы она могла отстыковаться от станции и вернуться на Землю в автономном режиме. Но пока их волнует два вопроса: не заклинит ли на корабле стыковочный механизм, и сможет ли Starliner справиться с входом в атмосферу с неисправными двигателями.

В Boeing признают, что хотят вернуть капсулу на Землю для изучения. Однако, есть вероятность, что Starliner просто сгорит в атмосфере над Тихим океаном.