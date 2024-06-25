В субботу, 29 июня, на крыше арт-кластера Хлебозавода пройдет вечеринка Mar de Música.

«Море Музыки» (площадка в здании «Москвариума» на ВДНХ) и и Хлебозавод объединились, чтобы создать атмосферу испанской сиесты: тут вам и освежающая апельсиновая сангрия и цветочные композиции из свежих апельсинов.

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Интересный нюанс: вся зона мероприятия pet-friendly, а партнёр Buddy&Sol выделит каждому питомцу корм и обеспечит миской с водой.



Весь день на мероприятии будет играть специально составленный DJ-сет, на площадке проведут мастер-классы по изготовлению пиньяты и сбору летних букетов из цветов и фруктов. На фиесте можно будет не только перекусить, но и поиграть в сангрия pong.

Всё мероприятие пропитано музыкой. Гостей ждут выступления музыкальных групп «шалый» и Rozalia & band, а также хедлайнера Эрики Лундмоен – феномена русской эстрады. Вечером можно будет посетить испанский speak easy и stand up от школы по изучению испанского языка. Для ценителей вина пройдут две дегустации от Wine Folly.

Где: Хлебозавод, ул. Новодмитровская, д. 1

Когда: 29 июня, 14:00-00:00

Вход: По билетам, которые можно приобрести на сайте Хлебозавода