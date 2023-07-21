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Аварийный трап летящего самолета упал на частный дом

Фото: Laura Devitt

Трап самолета United Airlines упал на дом в Чикаго во время приземления.

Аварийный трап самолета Boeing 767 United Airlines случайно упал на частный дом возле аэропорта в Чикаго во время приземления. Рейс следовал из Швейцарии в США днем 17 июля. Живущая рядом с чикагским аэропортом семья внезапно услышала грохот с заднего двора. Выйдя на улицу, они обнаружили сдувшийся аварийный трап.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые убрали трап. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Владелец дома Патрик Девитт заявил, что дом получил незначительные повреждения.

Рейс United Airlines благополучно приземлился в аэропорту Чикаго. Авиакомпания сообщила, что на борту находились 10 членов экипажа и 155 пассажиров.

«Мы немедленно связались с Федеральным агентством авиационного транспорта и работаем с нашей командой, чтобы лучше понять обстоятельства, связанные с этим инцидентом», – говорится в сообщении авиакомпании.

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