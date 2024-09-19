Авиакомпания попросила будущих бортпроводников надевать нижнее белье

Американский перевозчик Delta Airlines впервые за год открыл набор бортпроводников. Желающих очень много.

В Delta Airlines напомнили потенциальным кандидатам в стюарды и стюардессы о необходимости надевать на собеседование «надлежащее нижнее белье», которое при этом не должно быть заметно. Рекомендация была прописана в двухстраничном документе, который попал в распоряжение портала PYOK.

В документе, названном «Подтверждение требований к внешнему виду», призвали кандидатов, готовящихся к личной встрече с рекрутерами авиакомпании, избегать использования ненормативной лексики, следить за личной гигиеной, иметь подстриженные ногти без блесток и украшений (уточняется, что они могут быть покрыты лаком, но только однотонным, без неоновых оттенков), и не использовать слишком сильный парфюм.

Соискателей также попросили не пользоваться жевательной резинкой в течение дня, когда они будут проходить тестовые испытания.

Компания объяснила обновленные требования к внешнему виду желанием оставаться приверженными бренду:

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«Обслуживание клиентов начинается с того момента, как бортпроводник надевает свою форму. Униформа Delta символизирует неизменный приоритет безопасности, гордость за культуру Delta и демонстрирует подлинную любезность, которая запомнится нашим клиентам», – отметили в документе.

Delta Airlines остаётся одной из немногих авиакомпаний, которые не позволяет бортпроводникам демонстрировать тату – иметь их компания не запрещает, но только если они прикрыты формой или водостойкой косметикой. Одиночный носовой пирсинг тоже пока не находится под запретом, однако Delta просит избегать тоннелей в ушах и ненатуральных оттенков волос.

4 сентября Delta Airlines впервые за многие месяцы возобновили набор бортпроводников в свою команду. Объявление вызвало большой ажиотаж – сообщается, что сайт с вакансиями повис из-за большого количество желающих.

Кстати, недавно одна из бортпроводниц авиакомпании Jet2 уволилась и подала иск на перевозчика из-за просьбы сменить причёску: 52-летняя женщина носила ирокез.