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Необычный инцидент в Австралии: питон против утконоса

Фото: The Guardian

Учёный стал свидетелем редкой сцены в нацпарке штата Квинсленд.

В нацпарке штата Квинсленд (Австралия) ботаник Эллиот Боверман стал невольным свидетелем удивительного эпизода из жизни дикой приорды — он увидел, как двухметровый австралийский водяной питон заглатывает утконоса. Эта картина открылась Боверману в тот момент, когда он исследовал лес в поисках редких видов растений — вместе со своим коллегой Дарреном Уильямсом.

Ученые сняли питона на камеру, а затем тихо удалились, чтобы не тревожить змею. Вероятно, утконос оказывал сопротивление своему врагу — в этом ему могли помочь ядовитые шипы на задних конечностях. Но, в итоге, питон одержал победу.

Утконос — водный житель, относящийся к отряду однопроходных, встречается исключительно в Австралии. Это единственный сохранившийся вид своего рода. Интересно отметить, что хотя утконосы принадлежат к классу млекопитающих, они размножаются путем откладки яиц. Сосков для выкармливания потомства у утконосов тоже нет – молоко выступает с тела матери через поры, словно пот, и детеныши слизывают его. 

Ранее сообщалось, что тигровая акула изрыгнула перед учеными неожиданную жертву — мертвую ехидну, одного из самых знаменитых австралийских эндемиков.

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