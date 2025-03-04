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Австралийский военный корабль спас последователя Федора Конюхова

Австралийский военный корабль спас последователя Федора Конюхова

ВМС Австралии спасли попавшего в тропический циклон литовского путешественника Ауримаса Моцкуса

Ауримас Моцкус попал в тропический циклон при попытке пересечь Тихий океан.

Австралийский военный корабль спас литовского путешественника, попавшего в тропический циклон при попытке пересечь Тихий океан на весельной лодке. Литовец Ауримас Моцкус отправился в путь из Калифорнии в Австралию, но оказался в зоне шторма.

В результате аварийного сигнала, полученного 28 февраля, военные направили корабль, который 3 марта успешно эвакуировал путешественника. По словам команды, несмотря на тяжелые погодные условия, серьезных травм у Моцкуса нет. Из-за непогоды его доставляют в Сидней, куда он должен прибыть 7 марта.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Южной Атлантике состоялась историческая встреча лодки «Акрос» Федора Конюхова и научного-экспедиционного судна «Академик Федоров». Экипажу удалось запечатлеть 73-летнего путешественника во власти стихии после нескольких недель непрекращающихся штормов — уставшего, но все еще полного оптимизма.

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