Австрийские железные дороги предлагают бесплатный годовой проезд за татуировку с их логотипом

Сколько людей поддержали акцию, пока не сообщается.

Министр климата Австрии Леонора Гевесслер одобрила кампанию по предоставлению людям годового бесплатного проезда в общественном транспорте в том случае, если они сделают татуировку с логотипом или названием транспортного бренда.

Необычную рекламу, нацеленную на молодежь, решили сделать для австрийского проездного KlimaTicket. Обычно он стоит около тысячи евро и предоставляет неограниченное количество поездок на поездах, автобусах, трамваях и метро по всей территории страны. Заодно пассажир с таким билетом вносит свой вклад в борьбу с потеплением и уменьшение парниковых газов – тем, что выбирает для путешествий общественный транспорт, а не личный автомобиль или перелетны на самолете.

Теперь при «предъявлении» татуировки с логотипом или слоганом Klimaticket эту услугу можно оформить бесплатно.

Маркетинговую кампанию запустили на двух местных фестивалях, которые проходили в середине лета – «Frequency Festival» и «Electric Love Festival». Первые три участника фестиваля на каждой площадке могли заработать бесплатные билеты, сделав татуировку KlimaTicket.

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В рамках своих экологических амбиций Австрия пытается сократить использование частных автомобилей на 16 процентов до 2024 года и использует Klimaticket как способ предложить гражданам дешевый доступ к своей сети общественного транспорта.

Гевесслер столкнулась с критикой по поводу своей инициативы, но заявила, что у большинства людей, сделавших татуировки, уже были другие рисунки на теле, и что реакция посетителей фестивалей была «чрезвычайно положительной». Однако представители Klimaticket не уверены, повторится ли акция в следующем году.