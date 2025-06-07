Авто – звезда подиума: в Москве прошла премьера нового лифтбека бизнес-класса

3 июня в Москве прошла эффектная презентация нового HONGQI H6 — и это был не просто запуск новой модели, а настоящее шоу. Вечерний ивент в пространстве TAU был оформлен в формате fashion-показа, где на красной дорожке и подиуме в качестве модели оказался автомобиль.

Главной отличительной чертой презентации нового HONGQI H6 стало необычное оформление мероприятия – авто представили как fashion-икону. Режиссёром шоу выступил Артемий Драгунский. Вечер дополнился видеоартом от художницы Екатерины Калашниковой, иммерсивным звуковым дизайном и световыми эффектами.

«HONGQI H6 — автомобиль, который говорит на языке эмоций, статуса и современных технологий. Он воплощает идею “новой мировой роскоши” — с дизайнерским подходом, аэродинамикой и интерьером бизнес-класса», – отметил Иван Савельев, исполнительный директор HONGQI в России.

Модель была представлена в рамках празднования двухлетия бренда HONGQI в России. За это время компания продала порядка 12 000 автомобилей, из которых 7220 — только в 2024 году. По данным марки, за первые пять месяцев 2025 года продажи выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

HONGQI H6

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Новый лифтбэк бизнес-класса ориентирован на водителей, которым важны и стиль, и динамика. Один из ключевых технических акцентов — низкий коэффициент аэродинамического сопротивления: всего 0,27, а также интеллектуальная решетка радиатора с автоматически закрывающимися ламелями. Она не только улучшает обтекаемость, но и участвует в терморегуляции двигателя.

Салон, сочетающий премиальные материалы и хай-тек, предлагает такие опции, как сенсорное управление, функцию массажа сидений, адаптивный круиз-контроль и продвинутую мультимедийную систему.

HONGQI H6

«С выходом HONGQI H6 мы обращаемся к новой аудитории — активной, стильной и современной. Это люди, которые живут в ритме большого города и не идут на компромиссы между эстетикой и мощью», — подчеркнул Станислав Ионицкий, директор по маркетингу HONGQI в России.

Среди гостей презентации были известные представители шоу-бизнеса, спортсмены и инфлюенсеры: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина, актриса Ингрид Олеринская, певица Venera, актёр Иван Ратников, Анна Чернавских и другие.

HONGQI H6 уже доступен для заказа у официальных дилеров по всей России.