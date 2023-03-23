Автомобиль по подписке для путешествия: пробуем

Арендовал новый Geely Atlas Pro по подписке и отправился на нем сначала на рыбалку, а потом и в далекий Национальный парк «Смоленское поозерье»: смотреть величественных зубров.

Я живу в деревне, в Москву. Есть автомобиль, но его, в основном, использует жена, когда ездит по делам с ребенком. Сам я довольно часто пользуюсь каршерингом, когда бываю в столице. Этот транспорт дает некоторую свободу в условиях большого города в отличии от личного автомобиля – можно уехать куда-то на другой конец города, пока нет пробок, а обратно, скажем, вернуться на метро, чтобы не стоять по два часа где-то у развязки Третьего транспортного. А месяц назад я решил попробовать новую для себя опцию — подписку на автомобиль Яндекс Драйва (начать решил с месяца). Я, на самом деле, давно присматривался к такому варианту. Мне, например, периодически нужно мотаться по работе в разные довольно далекие места, а на своем авто — это не всегда возможно, поскольку тогда бы пришлось забирать его у жены. Итак, рассказываю про свой опыт.

Подписка организуется буквально в пару кликов. Ты выбираешь автомобиль (я остановился на Geely Atlas Pro – захотелось попробовать китайские бренды на которые, как говорят автоэскперты, мы все непременно перейдем). Выбираешь автомобиль, дату и время подписки, а еще место, куда тебе его доставят. В назначенный день на парковке меня ждал совершенно новый черный Geely Atlas Pro (пробег, мне кажется, что-то около 60 километров). Зашел в приложение, щелкнул «открыть», забрался внутрь! Ну да, новый автомобиль — особые ощущения. Поехали!

Что мне понравилось – обзорность с места водителя Atlas Pro хорошая, ничего не мешает. Немного для меня оказался маловат багажник (379 литров под шторку не хватает для детей и близких)

– Ну и как тебе? И чего, там прямо на экране можно кино смотреть?

Я сижу у реки Учь в Можайском районе Подмосковья – вместе с соседом по деревни Константином. Наши удочки вздернуты вверх, словно шпаги. У Константина своей машины нет, но есть трактор «Беларусь» на котором он работает на лесопилке. Мы пытаемся поймать карасей (пока счет 4:2 в его пользу). Ловим — и ведем беседы на тему мультимедийной системы Geely Atlas Pro. Кто о чем говорит на рыбалке? До этого мы обсудили печников и старые заборы.

Две палатки на льду.

Константин, всю жизнь проживший в деревне, очень входит в заботы столичных автовладельцев. Например, пока мы ехали, он очень впечатлился 12.3-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем встроенным в Geely Atlas Pro.

– Сериалы можно смотреть в этих ваших пробках! Например, «Ликвидацию» включить.

Вдалеке на поле появляется лось, смотрит на нас и без всякого беспокойства удаляется обратно в лес. Финальный счет рыбалки: 7:4. Мне не удалось вырваться вперед. С некоторым волнением подхожу к автомобилю. Как поведет себя бесключевой доступ? Дело в том, что связи в этих местах нет, а открыть двери можно только с помощью приложения. Между тем, все оказывается просто: если нет покрытия сотовой сети, дверь открывается по bluetooth. Хочу сказать, что и в дальнейшем, куда бы я не отправился, проблем с доступом у меня никогда не было – есть мобильная связь или нет, автомобиль открывался без всяких проблем.

Продрогшие (зима, ветер у реки!) забрались с Константином в салон и тут я порадовался, что Geely Atlas Pro оснащен всеми важными в зимний период функциями: подогрев водительского и пассажирского сиденья (двух зон), обогрев зеркал. Нажал кнопку – тепло!

Как еще я использовал автомобиль? Ездил от своей деревни до ближайшего города, в столицу, в соседнее Домодедово – фотографировать карьер. Что мне, кстати, очень понравилось в Geely Atlas Pro — отличная камера заднего вида вместе с большим дисплеем и четкостью: парковаться комфортно, как среди городских улиц, так и между булыжников в карьере, на экране видно буквально все детали.

А еще я отправился в одно большое путешествие – в «Смоленское поозерье» — огромный национальный парк в Смоленской области примерно в 500 километров от Москвы. Кстати, перемещаться на автомобиле по подписке можно за пределы Москвы и области, в моем случае я просто уведомил службу поддержки Драйва. Вот как я съездил в заповедник.

До Смоленска трасса довольно комфортная, но, свернув в районе Демидова на лесную дорогу, понимаешь, что дорога общего пользования закончилась. Какие-то кочки, рытвины, впрочем, о них быстро забываешь, глядя по сторонам: с двух сторон – стены из вековых деревьев, иногда, то слева, то справа лес прерывается и, словно мираж, возникает туманное белое ледяное озеро с островами, которые похожи на корабли.

Фотограф Иван Дементиевский, сидящий на переднем сидении, вздыхает:

– Как в Карелии!

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Местные озера (их тут 35) образовались тут во время последнего ледникового периода – примерно сто тысяч лет назад. Самые крупные озера: Сапшо, Баклановское, Ельша, Рытое, Дго, Петраковское, Лошамьё, Вервижское, Святец, Чистик. Несколько сотен километров пролетели довольно быстро — уютный салон, да и сиденья не дают устать (максимально я провел за рулем около 6 часов подряд). Музыку включил — хорошо!



«Смоленское поозерье» – национальный парк в европейской части России, в северо-западной части Смоленской области, на территории Демидовского и Духовщинского районов.

Про подписку Мне вариант «машина по подписке» очень понравился. Во-первых, я получил новую машину – со всеми прилагающимися ощущениями. Во-вторых, деньги списываются раз в неделю, а если хочешь — можешь настроить ежемесячный платеж или оплатить подписку сразу одним платежом. Никаких проблем с доступом в автомобиль у меня не возникало – главное, конечно, нужно держать телефон заряженным. Цены на машину по подписке, конечно, варьируются: в Драйве можно арендовать и китайца, и европейца, но и разница в цене будет соответствующая. Мне показалось, что брать машину по подписке лучше всего на долгий срок: так можно понять сам авто, а также забыть на все время аренды про ТО, шины, обслуживание — они включены в стоимость подписки. Так что рекомендую.

– Вчера медведица с медвежатами выходили, вы тут осторожнее.

Это на заправке к нам подошел пожилой мужчина, разговорился сначала о погоде, а потом и про местных обитателей.

Помимо медведей, мы видели сами, можно встретить и других животных. Например, заезжая на один живописный холм, мы увидели зайца, который романтично глядел на зашедшее за тучи солнце. Другой раз увидели лису, которая брела вдоль дороги в деревню. Но самая главная встреча – конечно, с зубрами. С ними связана отдельная история.

Меньше века назад – в 1920-е годы — эти животные оказались на грани вымирания. Ну совсем недавно их попытались спасти — и получилось.

Зубр – последний представитель диких быков в Европе. В раннем Средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы.

Зубров начали планомерно разводить на заповедных территориях Калужской, Орловской, Брянской, Смоленской и Тульской областей. Почему именно здесь? Так сложилось исторически: в XIV веке для обороны от набегов кочевников была создана Большая засечная черта, простиравшаяся от оковских лесов на западе до мещерских – на востоке. Засеки представляли собой лесную полосу шириной 20–30 километров и тщательно охранялись: за порубку леса взимался крупный штраф.

Среда обитания зубров — лиственные, хвойные и смешанные леса умеренной полосы. Является стадным животным, типичное стадо насчитывает от 12 до 20 животных

Частично сохранились эти леса и до наших дней, во многом благодаря активным мерам по заповеданию. В 1987 году был организован заповедник «Брянский лес», в 1992-м – «Калужские засеки»; последний стал в дальнейшем ядром охраняемых засечных лесов. Затем были организованы национальные парки «Орловское полесье», «Угра», ну и вот этот, куда мы отправились — «Смоленское поозерье».



Среднерусская популяция зубров, в итоге, вышла на первое место в мире по количеству чистокровных особей: огромные дикие быки спокойно живут на охраняемых территориях. Вначале они жили в «Смоленском поозерье» в вольерах, а недавно их выпустили на волю, теперь они появляются поблизости от людей только, чтобы поесть в специальных кормушках, куда работники парка кладут еду.

Зубры древнейшие животные – самые старые обнаруженные ископаемые останки зубра датируются началом плейстоцена и насчитывают от одного до двух миллионов лет. Сегодня в Смоленском поозерье зубры живут, как в вольерах, так и в дикой природе.

Как рассказывают работники парка, пока зубры жили в вольерах, были прирученные, людей не боялись, но сейчас животные уже шарахаются от двуногих, встречая их где-то в лесах. Вот что значит – вид восстановился в природе.



Забираясь назад в наш Geely Atlas Pro, наблюдаем, как по полю бежит пушистый хорек, таща в зубах какую-то мышь. За многие километров здесь – никаких крупных городов, звери привыкли жить своей жизнью.

Выезжаем из «Смоленского поозерья» поздно ночью, огромная луна всходит над лесом, где-то вдали белеют пятна огромных озер: сюда непременно стоит вернуться летом.