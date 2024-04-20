Автомобиль протаранил самолет в российском аэропорту

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Реклама

В Якутске автомобиль наземной службы врезался в самолет Sukhoi Superjet, который находился на стоянке. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ЧП произошло в якутском аэропорту в четверг, 18 апреля.

В момент столкновения с автомобилем на борту самолета пассажиров не было — никто не пострадал. Однако из-за инцидента был задержан вылет рейса из Якутска в Харбин (Китай).

По факту произошедшего Якутская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства также намерены проконтролировать соблюдение прав пассажиров в плане получения услуг, положенных при задержке рейсов.

Ранее сообщалось, что россиянин на машине выехал на взлетно-посадочную полосу петербургского аэропорта «Пулково» и попросил отправить его в Африку.