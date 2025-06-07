Бабуины подобрали телефон туристки и наделали селфи

Девушка поделилась кадрами в сети — и они стали вирусными.

В Нидерландах посетительница зоопарка уронила iPhone в вольер к бабуинам. Находчивые животные сразу поняли, как пользоваться устройством, и стали снимать на него фото и видео.

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Как пишет NL Times, инцидент произошел в городе Эммен. Девушка делала фото обезьян, когда ее кто-то толкнул — и гаджет упал прямо в вольер. Сотрудники зоопарка сказали, что не смогут отобрать его у животных, но постараются вернуть позже. iPhone нашли на следующий день, когда обезьяны потеряли к нему интерес, он был сломан и уже не работал.

Однако на iCloud cохранились забавные кадры, которые наснимали животные. Оказалось, что бабуины заметили включенную камеру и начали делать селфи, столпившись вокруг телефона.

Девушка выложила ролики на TikTok, где они стали вирусными.

«Бабуины снимали все подряд: небо, землю и себя. Есть кадры, где они позируют втроем. Это действительно смешно, но я бы предпочла, чтобы мой телефон не упал в вольер и остался цел», — заключила она.