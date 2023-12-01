Багаж рейса Касабланка – Москва затерялся в Африке

Чемоданы остались в Марокко.

Туристов, прилетевших 28 ноября в Домодедово из Марокко, ждал неприятный сюрприз: на багажной ленте они не обнаружили своих сумок. Об этом сообщает TourDom на пассажира рейса АТ220, который выполняла Royal Air Maroc.

«В Москву не отправили 63 чемодана. Собрали адреса и телефоны. Сказали ждать 1-3 дня. Как часть багажа не доложили, непонятно, но вылет из Касабланки задержали на пару часов», – рассказал пассажир.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800. Без своих вещей остался примерно каждый третий пассажир. Часть из них возвращались из путешествия в Африку, а часть использовала марокканский аэропорт для стыковки.

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