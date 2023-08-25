Балы, стихи и карты: Пушкин в гостях у игорной зоны «Красная Поляна»

Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала масштабный проект, посвященный творчеству А.С. Пушкина.

В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь празднования юбилея игорная зона «Красная Поляна» запускает культурно-развлекательный проект «Полгода солнца… русской поэзии».

На протяжении шести месяцев 2024 года гости смогут погрузиться в приятные воспоминания не только о творчестве А.С. Пушкина, но и ощутить себя героем целой эпохи. В игорной зоне «Красная Поляна» будут проводить культурные параллели XXI и XIX веков.

Первые тематические мероприятия состоятся в Новый год. Так, в ресторане высокой кухни Brunello пройдет праздничный бал и ужин под названием «И блеск, и шум, и говор бала». Бренд-шеф Илья Захаров уже разрабатывает специальное меню, в которое войдут любимые блюда русских классиков в инновационном исполнении. В другом ресторане – «Баффет» воспроизведут атмосферу русского трактира с традиционной национальной кухней и развлекательной программой «Гуляй, гусар!».

Большая новогодняя праздничная программа, посвященная творчеству Пушкина, 31 декабря также пройдет в «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и в зале игровых автоматов «Бонус Slots». И уже известно, что 5 января на сцене RED ARENA выступит певица ANNA ASTI.

Пожалуй, самым неожиданным экспериментом станет предложение сыграть в штосс - это одна из любимых игр великих писателей и их литературных героев. Такая интересная возможность появится у всех гостей «Казино Сочи». Сыграть в штосс можно будет с 31 декабря до 30 июня. Кроме того, в главном зале откроется импровизированная мини-библиотека с произведениями русских классиков.

На протяжении 2024 года игорная зона «Красная Поляна» проведёт розыгрыши с грандиозными призовыми фондами: ни для кого не секрет, что великий поэт и классик русской литературы был заядлым игроком в карты.

Организаторы уверены, что Александр Сергеевич в том числе по достоинству оценил бы и денежное шоу «Пиковая Дама» – новый проект представят в «Казино Сочи» в начале следующего года. Еще одна премьера 2024 года — большой турнирный фестиваль Pushkin Poker Series в Покерном клубе Сочи.

«Мы заинтересованы в развитии культурно-образовательной сферы страны и в популяризации русского творчества и искусства, поэтому с удовольствием вкладываем временные и финансовые ресурсы в это направление», - объяснила интерес Наталья Порицкая, директор по маркетингу игорной зоны «Красная Поляна».

Также всех гостей приглашают посетить театр «В игре» – в 2024 году на сцене единственного театра в горах Красной Поляны каждый месяц будут представлять специальные тематические спектакли с участием заслуженных артистов России. А в честь дня рождения гения русской поэзии — 6 июня — на площадке RED ARENA пройдет бал электронной музыки. Его организаторы предлагают совершенно по-новому взглянуть на самый популярный вид досуга в эпоху Александра Сергеевича Пушкина Пушкина.