Бар будущего и сад с искусством в центре города: самые атмосферные бары столицы от Александра Сысоева

Александр Сысоев, автор популярного ресторанного гида Great List и целой сети Telegram-каналов, таких как “СысоевFM” и “The Mixology”, собрал подборку лучших атмосферных баров в Москве специально для Russian Traveler. Он, как никто другой, разбирается в гастрономической жизни столицы и знает, куда стоит идти за уютной атмосферой, где попробовать авторские коктейли, а где встретить неожиданный твист в классических блюдах. Но самое главное – каждое место из этой подборки вдохновляет и оставляет приятное послевкусие.

Re:Flor

Re: Flor – камерный винный бар, созданный командой ресторана Flor вместе с архитектурным бюро Re. В этом полусекретном уютном месте царит атмосфера творчества и ленивого гедонизма — уходить оттуда совсем не хочется. В коллаборации с онлайн-галереей современного искусства в баре регулярно проходят мини-выставки, которые в летнее время перемещаются на тихую веранду в саду. В меню Re: Flor представлена только легкая гастрономия, зато барная карта предлагает гостям выбор из более чем 60 сортов вина. Кроме того, в карте представлены ягодные настойки, коктейльные твисты, крепкий алкоголь и пиво.

Чистопрудный б-р 23/2







Villadora

В баре Veladora на Покровке минимум декора и максимум аутентичности. Название заведения происходит от имени граненого католического подсвечника, из которого латиноамериканцы некогда пили мескаль. Именно поэтому, главные герои бара — мескаль и текила, а подают их в маленьких стаканах с рифлеными боками. В Veladora есть не только традиционные коктейли, такие как Маргарита или Текила Санрайз, но и авторские напитки. Например, там можно попробовать Мичеладу (прохладительный напиток с пивом, лаймом и специями) и Негрони с копченым перцем чипотле. По выходным в баре звучит музыка от приглашенных диджеев.

Покровка, 2/1, стр. 1

Insider

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Insider — это не обычное заведение, а фантазия на тему бара будущего, которая обосновалась на втором этаже особняка на Сретенке. Самые важные элементы бара, как говорят создатели – инновации, гостеприимство и связь с природой. Вдоль окон расположена настоящая лаборатория, где с помощью десятков приборов готовят ингредиенты для коктейлей. В барной карте преобладают авторские позиции, но и классику тоже можно найти. В дополнение к напитку советуем взять одну из изысканных закусок, например, тартар из говядины с черной икрой.

Сретенка 22/1с1

Noor

Можно с полной уверенностью сказать, Noor – воплощение образа красивой жизни. Интерьер, словно из европейского кино, красивые люди вокруг, а коктейли, созданные талантливым шеф-барменом Маратом Саддаровым, считаются одними из лучших в городе. Вечером в баре царит атмосфера шумного веселья, а по утрам он превращается в тихую гавань, в которой можно насладиться завтраком, понаблюдать за жизнью Тверской улицы и набраться сил перед очередным танцевальным заходом ночью.

Тверская улица, 23с1

Chainaya

Пожалуй, первое место по уровню таинственности получает Chainaya. Вход только по предварительной записи, а для того, чтобы найти бар, придется по-настоящему постараться. Вывески нет. Указателей нет. Дверь – одна из многих, ничем не примечательных. Но попав внутрь, гость точно никогда не забудет этот визит. Приглушённый свет, в каждой детали интерьера — китайские мотивы, а от персонала — исключительная забота. Больше рассказывать ничего не будем, а то ещё случайно раскроем парочку секретов заведения.

Все места из списка отличаются не только необычной атмосферой, но и уровнем сервиса. По мнению Александра Сысоева индивидуальный подход к гостям – ключевой приоритет успешного места, тем более, когда речь заходит о барах, куда люди приходят приятно и комфортно провести время. Специально для сотрудников HoReCa компанией AB InBev Efes был разработан первый digital-тренинг RBS по ответственному обслуживанию и продаже алкогольных напитков. C помощью этого уникального инструмента сотрудники могут повысить лояльность гостей и узнать о признаках алкогольного опьянения и способах их определения, факторах, влияющих на усвоение алкоголя и рекомендациях по разрешению конфликтных ситуаций с посетителями. Амбассадором проекта стал Александр Сысоев.