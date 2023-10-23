Барселона ужесточает правила для круизных лайнеров: их ссылают на окраину города

Суда будут причаливать еще дальше от центра.

Один из двух круизных терминалов, расположенных во Всемирном торговом центре порта Барселоны, закрыт начиная с октября. Второй терминал будет закрыт к 2026 году. Вместо этого суда будут пришвартовываться у пристани Адоссат – эта набережная находится дальше всего от центра гроода.

Новые ограничения являются частью усилий города по сокращению потока людей и загрязнения окружающей среды. Начиная с октября около 340 ежегодных заходов круизных лайнеров и паромов перенаправлены из Северного терминала Всемирного торгового центра на пристань Адоссат, самый дальний круизный причал от центра Барселоны. Южный терминал, также расположенный во Всемирном торговом центре, будет закрыт к концу 2026 года.

Набережгая Адоссат находится примерно в 30 минутах езды от бульвара Лас-Рамблас, популярного туристического направления в центре Барселоны. Пассажиры круизных судов, высаживающиеся в терминалах A, B, C, D или E порта Барселоны, смогут либо сесть на автобус до Всемирного торгового центра и пройти 15 минут пешком до бульвара Лас-Рамблас, либо заказать машину для более прямого маршрута.

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Последним круизным лайнером, зашедшим в Северный терминал, стало судно World Navigator от компании Mystic Cruises.

Президент порта Барселоны Луис Сальвадо заявил, что закрытие терминала поможет «устранить негативные внешние эффекты» круизного туризма, как указано в соглашении 2018 года с городским советом. Согласно пресс-релизу, в результате закрытия этих пристаней будет создано более 13 600 квадратных метров общественных пространств для жителей города.

Барселона старательно пытается найти способы стимулирования устойчивого туризма после пандемии COVID-19, и круизные лайнеры стали главной мишенью для ограничений.

«Тысячи людей приезжают одновременно. Большинство из них остаются всего на несколько часов и толпятся в центре города, создавая ощущение хаоса», – Ада Колау, бывший мэр Барселоны.

Барселона – не единственный город, вводящий новые ограничения для круизных лайнеров. От европейских направлений, таких как Венеция и Амстердам, до американских портов, таких как Ки-Уэст и Бар-Харбор, прибрежные сообщества по всему миру переосмысливают свои отношения с круизным туризмом.

Активисты не остаются в стороне: ранее в октябре активисты-экологи, одетые в белых медведей и моржей, столкнулись с гостями, высадившимися на круизном лайнере World Traveller в Дуарнене, небольшом городке во французской Бретани. Так они хотели напомнить о негативном влиянии круизного туризма на климат и арктическую фауну.