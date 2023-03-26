Барсуки остановили движение на голландских железных дорогах

Пострадали поезда на севере и юге страны.

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Джон Воппен, генеральный директор ProRail – компании, которая обслуживает голландскую железнодорожную сеть, – заявил, что движение поездов дважды за неделю остановилось из-за крайне активных барсуков.

Воппен пояснил, что на решение этой проблемы может уйти много времени, поскольку операторам поездов нужно разрешение на перемещение животных, которые являются охраняемым видом в Нидерландах.

Все дело в том, что барсуки роют тоннели, в том числе под рельсами, и последние проверки показали, что их действия имеют прямые последствия для безопасности железнодорожных путей.

В первую очередь пострадал маршрут Ден-Бош-Бокстель-Эйндховен, соединяющий север и юг Нидерландов. Ранее в этом месяце на севере барсуки также зарылись под железнодорожные пути недалеко от Молкверума в провинции Фрисландия, в результате чего движение на одной линии было приостановлено до апреля. Железнодорожники планируют построить там песчаную горку, где барсуки смогут вырыть себе жилище.