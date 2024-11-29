«Башкирский Хатико» несколько дней ждал хозяина на месте его смерти

Родственники пытаются забрать собаку домой, но она стремится вернуться на реку.

В Башкирии мужчина провалился под лед на реке на глазах у своей собаки. Она четыре дня ждала, когда хозяин вынырнет, и отказывалась уходить, пишет Telegram-канал SHOT. Ее прозвали «башкирской Хатико».

59-летний Николай решил сократить путь до дома и поехал на велосипеде по реке Уфе. Рядом с ним бежала его собака по кличке Белка. Ноябрьский лед оказался слишком тонким — мужчина провалился под воду. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить только велосипед, его владелец утонул. Белка осталась ждать хозяина.

Фото: Telegram-канал SHOT

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Родственники погибшего пытались забрать собаку, но она каждый раз возвращалась на реку. Четыре дня спустя водолазы подняли со льда тело Николая – оно покоилось на девятиметровой глубине. «Хатико» снова увезли оттуда, но родственники уверены, что она снова сбежит.

Мистический факт: на этой же реке, примерно в том же месте семь лет назад погибла жена Николая и хозяйка собаки Белки. Семья плыла на лодке, и лодка перевернулась. Люди упали в ледяную воду – мужчине тогда удалось спастись, а его супруга утонула.