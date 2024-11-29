«Башкирский Хатико» несколько дней ждал хозяина на месте его смерти

Родственники пытаются забрать собаку домой, но она стремится вернуться на реку.
В Башкирии мужчина провалился под лед на реке на глазах у своей собаки. Она четыре дня ждала, когда хозяин вынырнет, и отказывалась уходить, пишет Telegram-канал SHOT. Ее прозвали «башкирской Хатико».
59-летний Николай решил сократить путь до дома и поехал на велосипеде по реке Уфе. Рядом с ним бежала его собака по кличке Белка. Ноябрьский лед оказался слишком тонким — мужчина провалился под воду. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить только велосипед, его владелец утонул. Белка осталась ждать хозяина.
Родственники погибшего пытались забрать собаку, но она каждый раз возвращалась на реку. Четыре дня спустя водолазы подняли со льда тело Николая – оно покоилось на девятиметровой глубине. «Хатико» снова увезли оттуда, но родственники уверены, что она снова сбежит.
Мистический факт: на этой же реке, примерно в том же месте семь лет назад погибла жена Николая и хозяйка собаки Белки. Семья плыла на лодке, и лодка перевернулась. Люди упали в ледяную воду – мужчине тогда удалось спастись, а его супруга утонула.