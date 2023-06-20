Батискаф с туристами пропал рядом с местом крушения «Титаника»

На борту подводного аппарата находится британский миллиардер Хамиш Хардинг.

Береговая охрана Бостона заявила о пропаже батискафа с туристами, который 19 июня отправился к месту крушения пассажирского лайнера «Титаник». На борту подводного аппарата в числе прочих пассажиров находятся британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг, французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, дайвер Рори Голден и основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

По данным британских СМИ, вместе с ними там есть и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе со своим сыном Сулейманом. В Атлантическом океане уже начались спасательные работы — в них участвует американский военно-транспортный самолет C-130, а также канадский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и исследовательское судно Polar Prince.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом — это был первый рейс крупнейшего пассажирского судна начала XX века. На его борту находились более двух тысяч человек, большинство из которых погибли. Эта морская катастрофа считается одной из самых крупных и известных в истории.

Утром 20 июня Рори Голден, находящийся на борту батискафа, вышел на связь и сообщил, что все члены экипажа в порядке, а их ситуацией уже занимаются поисково-спасательные службы.

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«Реакция на происшествие и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и показывают настоящую доброту людей в такое время», — написал Голден на своей странице в соцсетях.

Между тем что именно случилось с батискафом, на данный момент остается неизвестным. По мнению британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри, при оптимистичном сценарии подводный аппарат исправен, но просто потерял связь с внешним миром на поверхности.

«Однако батискаф мог и застрять в обломках «Титаника», что могло привести к катастрофической аварии», — отметил он.

В ночь на вторник, 20 июня, британский адмирал Джон Могер заявил, что у застрявших на борту батискафа туристов осталось кислорода на три дня. В данный момент операция по их спасению продолжается.

Ранее сообщалось, что на месте крушения «Титаника» нашли ожерелье с зубом вымершей акулы мегалодона, одной из крупнейших рыб в истории.