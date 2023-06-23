Батискаф с туристами взорвался еще при погружении к «Титанику»

Катастрофа на подводном аппарате произошла в 500 метрах от затонувшего лайнера: обломки наконец обнаружили.

Батискаф «Титан» с туристами взорвался при погружении к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» — вечером 22 июня спасатели обнаружили пять крупных обломков подводного аппарата, включая посадочную раму и заднюю крышку.

Контр-адмирал американской береговой охраны Джон Могер сообщил, что на взрыв указывает характер повреждения обломков, а также размер поля их обнаружения. Согласно предварительным данным, «Титан» взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

Погружение батискафа в Атлантическом океане началось 18 июня. Спустя 1 час 45 минут связь с «Титаном» оборвалась, после чего началась поисково-спасательная операция, которая длилась до минувшего четверга. При этом, по данным СМИ, сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа спустя несколько часов после его пропажи.

По словам бывшего председателя Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирала запаса ВМФ России и доктора технических наук Тенгиза Борисова, при потере связи в момент спуска к «Титанику» экипаж «Титана» должен был немедленно попытаться ее восстановить, а в случае неудачи приступить к всплытию.

Реклама

«Если разрушение произошло спустя несколько часов, если они лежат недалеко от «Титаника», то, скорее всего, они действительно продолжили погружение, и уже где-то на предельной глубине непосредственно около корпуса лайнера произошло разрушение», — сообщил Борисов.

По словам подводника, погружение на глубину в 3800 метров — именно на ней покоится «Титаник» — должно было занять около 2,5 часов. Однако связь с «Титаном» прервалась спустя 1 час 45 минут после начала погружения — в тот момент до «Титаника» батискафу оставалось еще около 45 минут.

Борисов предположил, что у экипажа возникли какие-то проблемы и они были вынуждены опуститься на грунт, где уже произошло разрушение. Впрочем, не исключено, что взрыв на «Титане» произошел в тот же момент, когда с ним пропала связь. Все пассажиры погибли мгновенно.

По данным СМИ, на борту подводного аппарата находилось пять человек. Среди них был Стоктон Раш, основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions. Именно ей принадлежит взорвавшийся батискаф. Также в батискафе погибли: британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский пилот субмарин Поль-Анри Наржоле, и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе со своим сыном Сулейманом.