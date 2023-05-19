Бегемот стал причиной смерти как минимум 7 человек в Малави

Животное напало на переполненное речное судно.

Бегемот напал на речную лодку в реке Шир – самом большом водоеме в Малави. В общей сложности 14 человек смогли спастись вплавь или были спасены другими жителями деревни. Местная полиция подтвердила гибель семи человек, в том числе трех несовершеннолетних, а еще 17 людей числятся пропавшими без вести. Их тела все еще ищут спасатели.

Местный депутат Глэдис Ганда неоднократно призывала построить мост, чтобы людям не приходилось рисковать своей жизнью, пересекая реку на лодках и каноэ, но ее призыв до сих пор остается без внимания.

Это не первый случай крушения лодок на реке, но впервые трагедия была спровоцирована бегемотом. Эти агрессивные территориальные животные ежегодно уносят жизни около 500 человек на африканском континенте.

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Река Шир является домом для многих бегемотов и крокодилов, а лодки и каноэ, которые пересекают реку, часто переполнены людьми или просто находятся в плачевном состоянии.