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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Бельгийцев попросили не есть новогодние ёлки

Бельгийцев попросили не есть новогодние ёлки

Праздники подошли к концу, и жители всего мира ищут способ избавиться от новогодних ёлок. Бывают и неординарные предложения.

Бельгийские экологи предложили жителям города Гент на севере страны оригинальный способ утилизации живых рождественских елей: среди рекомендаций, опубликованных на сайте города, значилось приготовление блюд скандинавской кухни с добавлением хвои деревьев, а также извлечение из ёлок ароматизированных масел. 

Однако вскоре Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек эти предложения жёстко забраковало. По мнению специалистов, употреблять новогодние ёлки в пищу может быть опасно для здоровья: ели выращиваются совершенно для других целей с использованием пестицидов, поэтому для приготовления блюд они изначально непригодны. 

Недавно мы напоминали правила обращения с гирляндами из-за существующей опасности возгорания новогодних украшений. Для некоторых жителей России подготовка к празднику закончилась смертельно. 

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