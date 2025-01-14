Бельгийцев попросили не есть новогодние ёлки

Праздники подошли к концу, и жители всего мира ищут способ избавиться от новогодних ёлок. Бывают и неординарные предложения.

Бельгийские экологи предложили жителям города Гент на севере страны оригинальный способ утилизации живых рождественских елей: среди рекомендаций, опубликованных на сайте города, значилось приготовление блюд скандинавской кухни с добавлением хвои деревьев, а также извлечение из ёлок ароматизированных масел.

Однако вскоре Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек эти предложения жёстко забраковало. По мнению специалистов, употреблять новогодние ёлки в пищу может быть опасно для здоровья: ели выращиваются совершенно для других целей с использованием пестицидов, поэтому для приготовления блюд они изначально непригодны.

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