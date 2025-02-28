Бельгийцы возмущены: им запретили бросать в вино живую рыбу

Странная традиция существовала в город Гераардсберген несколько веков – вплоть до прошлого лета.

Небольшой бельгийский городок захлестунла настоящая волна возмущений в прошлые выходные, когда ряженые протестующие прошли по Гераардсбергену с призывами к правительству разрешить им пить вино из чаши с плавающей в ней живой рыбой.

Необычный ритуал – и довольно «живодерский» по мнению зоозащитников — сопровождает городской фестиваль Кракелинген уже более 600 лет. Традиционно испитие вина из древней чаши с живой рыбой внутри символизирует для жителей Восточной Фландрии приход весны, когда небольшие пресноводные рыбки поднимаются на поверхность прудов.

Кракелинген впервые был упомянут в 1413 году и уже на протяжение нескольких веков отмечается в Гераардсбергене с шумом и размахом: бельгийцы облачаются в костюмы, кто-то из них наряжается в образы жрецов-друидов, а после ритуала с чашей все желающие бросаются хлебными кольцами через городские стены или с местной горы.

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Празднование Кракелинген Фото: Karel Lampaert / Flickr

Спустя годы рыбы в чашах обмельчали, а пить скандальный напиток дозволили только городским чиновникам, мэру и священнику. Несмотря на такие послабление, зоозащитники все равно долгое время настаивали, что традиция с чашей должна быть упразднена вовсе, чтобы прекратить страдания животных.

Прошлым летом власти пошли им навстречу и благодаря новому закону запретили использовать рыб во время Кракелингена. Для любителей фестиваля это стало настоящим ударом: они обвинили правительство страны в разрушении многовековых традиций и назвали решение о запрете на использование рыбы настоящей «катастрофой». Протестующие настаивают, что власти должны были с ними проконсультироваться и надеются, что их возмущение и плакаты с надписью «я хочу рыбу» будут приняты во внимание в Брюсселе.

К демоснтрации присоединился и мэр Гераардсбергена: облачившись в церемониальную мантию, он поклялся бороться за возвращение традиции испивать чашу вместе с живой рыбой до конца.