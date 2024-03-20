Белорус прискакал в квартиру на лошади. Его выгнали из дома

Кроме того, ему вынесли предупреждение в милиции.

В Республике Беларусь мужчина решил повторить «подвиг» россиянина Сергея, который недавно прискакал в квартиру к жене на белом коне. Житель Гомеля привел коня домой, чтобы сделать подарок сыну, сообщает Спутник Беларусь.

Попытка мужчины завести коня в многоэтажку попала на видео, которое быстро разошлось по сети. На кадрах видно, как белорус изо всех сил пытается протолкнуть в подъезд сопротивляющуюся лошадь. В итоге ему удалось подняться на второй этаж – но жена накричала на него и не пустила домой ни мужа, ни коня.

После публикации ролика мужчиной заинтересовались сотрудники милиции. Они не стали привлекать гомельчанина к ответственности, но сделали предупреждение. Сам белорус пояснил, что просто хотел поздравить сына с днем рождения – малышу исполнилось два года.

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«Шутки шутками, но тут есть повод задуматься над тем, что в результате "циркового представления" могли пострадать и животное, и люди», – предупредил официальный источник информации органов внутренних дел Гомельщины.

Россиянин Сергей недавно совершил похожий «подвиг»: он привел коня в квартиру к жене Екатерине в начале марта. Выходка мужчины возмутила и жену (муж был сильно пьян), и соседей, поскольку лошадь испражнилась в подъезде. В итоге семейную пару даже хотели выселить из съемной квартиры, а Сергея арестовали на сутки за хулиганство.

Впрочем, помириться с женой мужчине все же удалось. Она простила Сергея и заявила, что в случае необходимости семья найдет новую квартиру и продолжит жить вместе.