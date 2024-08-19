Белые медведи растерзали мужчину в Арктике

Одного из хищников позже поймали и усыпили.
В Канаде два белых медведя растерзали смотрителя радара. Об этом сообщает The New York Times.
Хищники напали на рабочего на удаленном радиолокационном объекте в Арктике, на острове Бревурт. Канадец занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны. Он получил смертельные травмы.
После случившегося одного из медведей выследили и усыпили. О судьбе второго ничего не известно. Компания, которая обслуживает станции, принесла извинения родственникам погибшего и заявила, что сотрудничает с местными властями для проведения расследования.
Белые медведи очень редко нападают на людей, но случай в Канаде стал вторым с 2023 года. Тогда пострадавший тоже не выжил. Хищники могут наброситься на человека, когда они голодны, встревожены и не могут найти подходящую добычу.
Белые медведи: великаны Арктики
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