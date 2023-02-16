Белый медведь напал на мать с ребенком на Аляске и убил их. Теперь мы знаем, почему

Такие трагедии случаются крайне редко.

В прошлом месяце на Аляске белый медведь убил женщину и ее годовалого ребенка. Это было первое нападение белого медведя со смертельным исходом, зарегистрированное в США с 1990 года. Теперь новый отчет проливает свет на то, что могло стать причиной атаки.

Эксперты проанализировали ткани убитого животного, и выяснилось, что медведь-самец был сильно ослаблен и, вероятно, стар. Однако точно неизвестно, что вызвало агрессивное поведение хищника.

Что произошло? 24-летняя Саммер Мьомик и ее маленький сын Клайд Онгтовасрук были растерзаны 17 января в прибрежном городе Уэйлс, самом западном городе материковой части Северной Америки. Пара вышла из местной школы, когда посреди улицы на них напал белый медведь. Из-за сильной метели Саммер долго не замечала приближающегося хищника, пока не стало слишком поздно. Работники школы попытались остановить медведя, избивая его лопатами, но медведь попытался напасть и на них: в итоге они убежали назад в школу (заполненную в это время учениками). Учителя и ученики сидели взаперти, пока не явился житель деревни с ружьем и не застрелил зверя.

«Нападения белых медведей на людей крайне редки. Последнее нападение США произошло в 1993 году, а последний случай со смертельным исходом произошел в 1990 году в Пойнт Лэй на Аляске», – Линдси Мангипейн, биолог дикой природы из Программы по изучению белых медведей.

Что спровоцировало нападение? Доктор Кимберли Бекмен, ветеринар отдела охраны дикой природы (DWC) Департамента рыболовства и охоты Аляски, провела тесты на образцах тканей, взятых у мертвого белого медведя, чтобы узнать больше о том, почему животное вело себя так агрессивно.

СМИ предполагали, что у медведя могла быть болезнь, изменяющая химию мозга: бешенство, токсоплазмоз, чумка или птичий грипп.

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«Это может повлиять на поведение медведя, но, поскольку мы обычно не сталкиваемся с больными медведями в дикой природе, мы не уверены, как симптомы влияют на то, как медведи взаимодействуют с людьми», – Линдси Мангипейн.

Однако тесты, проведенные Бекмен, дали отрицательный результат на любые патогены, изменяющие мозг. Вместо этого пол и физическое состояние медведя, вероятно, были «ключевыми факторами», повлиявшими на нападение.

В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Wildlife Society Bulletin, биологи проанализировали данные о 73 нападениях белых медведей в период с 1870 по 2014 год в Канаде, Гренландии, Норвегии, России и США и обнаружили, что «взрослые самцы, находящиеся в состоянии пищевого стресса, представляли наибольшую угрозу для безопасности человека». По словам Мангипейн, эта последняя атака согласуется с этими выводами.

Эксперты утверждают, что плохое физическое состояние медведя, возможно, произошло из-за изменения климата.

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«Потеря морского льда приводит к тому, что белые медведи теряют доступ к своей основной добыче – тюленям и моржам. Это означает, что они все чаще будут голодать, особенно когда вынуждены бродить по суше, а не по припайному льду.

Исторически сложилось так, что белые медведи проводили большую часть своего времени на морском льду и по минимуму пересекались с людьми. Но поскольку сейчас сезон открытой воды становится длиннее, в некоторых районах на суше появляется больше медведей в течение более длительных периодов времени, что увеличивает вероятность взаимодействия человека и медведя», – заключает Мангипейн.