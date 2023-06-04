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Белый медведь напал на пассажира снегохода в Якутии

Фото: Telegram-канал «Новости Якутии»

К счастью, обошлось без жертв и травм.

Инцидент произошел в поселке Тикси в Якутии. На видео, которое было выложено в Telegram-канале «Новости Якутии», видно, как белый медведь бежит по окутанной снегом земле параллельно снегоходу. Он стремительно обгоняет едущий транспорт, а затем приближается к пассажиру.

К счастью, трагедии избежать удалось: мишка не смог схватить пассажира и отстал от снегохода.

Белый медведь – хищное животное, но на человека он специально не охотится. Основа его рациона – тюлени, в первую очередь кольчатая нерпа.

Расследование случаев нападения медведей на людей показало, что чаще всего в этом виноват сам человек. Незнание повадок зверя, беспечность при попытках приблизиться к нему, подкармливание и фотографирование на опасно близком расстоянии провоцируют его нападение.

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