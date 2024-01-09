Белый медведь впервые умер от птичьего гриппа на Аляске

Вирус смог достигнуть одного из самых северных пунктов и распространиться там.

Белый медведь впервые в мире умер от птичьего гриппа. Это произошло на Аляске, пишет портал Alaska Beacon.

По данным издания, заразный штамм птичьего гриппа (HPAI) H5N1 достиг района Норт-Слоп вблизи Уткиагвика — одного из самых северных населенных пунктов на Аляске. Болезнь передалась белому медведю, и он скончался. Это подтвердила проведенная ветеринарами экспертиза, сообщили в Департаменте охраны окружающей среды.

«Это первый случай гибели белого медведя от гриппа о котором известно где бы то ни было», — сказал государственный ветеринар Аляски, доктор Боб Герлах.

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Глобальная популяция белых медведей занесена в Красную книгу IUCN как уязвимая. В основном животным угрожает сокращение площади морского льда из-за изменения климата.

Болезнь оказалась смертельной не только для медведя, но и для миллионов птиц по всей Северной Америке — и диких, и домашних. Причем, жертвами становились и другие животные: так, в 2022 году от птичьего гриппа погибли три лисицы, черный медведь и детеныш бурого медведя. Последнего нашли еще живым, но медвежонка пришлось убить после того, как у него начались судороги.

По версии экспертов, белый медведь, обитавший в окрестностях Уткиагвика, заразился от мяса мертвых птиц. Как оказалось, вирус способен жить в тушах даже после их смерти — особенно при минусовой температуре. Теперь ветеринары переживают, что погибших белых медведей могло быть больше: поскольку они живут в отдаленных местах, тела могут попросту не найти.