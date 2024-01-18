Береговая линия Японии сдвинулась на 250 метров после мощного землетрясения

Серия разрушительных землетрясений произошла 1 января.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в японской префектуре Исикава 1 января 2024 года, вызвав не только масштабные разрушения, но и значительное поднятие некоторых прибрежных районов полуострова Ното. Спутниковые снимки местности до и после землетрясения показывают, что интенсивное поднятие перенесло береговую линию на 250 метров дальше.

«Во время полевых исследований вдоль северо-западного побережья полуострова Ното мы обнаружили в 10 местах, от Кайсо до Акасаки, свидетельства косейсмического поднятия побережья, связанного с землетрясением на полуострове Ното», – говорится в сообщении Токийского университета.

По данным полевых исследований университета, которые выявили пятна воды на стенах зданий, в районе порта Акасаки также произошло цунами высотой около 4,2 метра. Большинство рыболовецких портов префектуры Исикава стали непригодными в связи с поднятием морского дна.

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Снимки, отображающие изменение береговой линии до и после землетрясения Фото: Earthquake Research Institute. University of Tokyo

Из-за землетрясения погибли 232 человека, больше тысячи пострадали. Свыше 15 тысяч домов оказались частично или полностью разрушены. Без света в японской префектуре по-прежнему остаются более 7,8 тысячи домохозяйств, без воды – 55,5 тысячи.

Усовершенствованный спутник наблюдения за землей-2 (ALOS-2) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) также зафиксировал поднятие побережья, вызванное землетрясением.

Согласно заявлению Управления геопространственной информации Японии, спутниковые снимки сравнили береговую линию с июня 2023 года по 2 января и показали, как береговая линия сместилась в сторону моря в нескольких районах, включая порт Нафуне, город Вадзима и залив Миназуки.