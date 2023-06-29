Береговая охрана США нашла останки туристов с батискафа «Титан»

Пять человек на борту подводного аппарата погибли при погружении к «Титанику».

Береговая охрана США обнаружила останки, которые могут принадлежать туристам с батискафа «Титан», того самого, что взорвался при погружении к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник». В ближайшее время останки будут переданы на экспертизу. Между тем глава комиссии по расследованию крушения, капитан Береговой охраны Джейсон Нойбауэр выразил благодарность всем, кто участвовал в поисках пропавшего «Титана» на экстремальных морских расстояниях и глубинах.

Накануне судно Horizon Arctic доставило в порт города Сент-Джонс (Канада) обломки батискафа — их сгрузили на сушу при помощи крана. Команда Horizon Arctic работала в районе гибели «Титана» на протяжении десяти дней.

Пять крупных обломков подводного аппарата, включая посадочную раму и заднюю крышку, спасатели обнаружили вечером 22 июня. Контр-адмирал американской береговой охраны Джон Могер сообщил, что на взрыв батискафа указывает характер повреждения обломков, а также размер поля их обнаружения. Согласно предварительным данным, «Титан» взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

Погружение батискафа в Атлантическом океане началось 18 июня. Спустя 1 час 45 минут связь с «Титаном» оборвалась, после чего началась поисково-спасательная операция, которая длилась до 22 июня. При этом, по данным СМИ, сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа спустя несколько часов после его пропажи.

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По данным СМИ, на борту подводного аппарата находилось пять человек. Среди них был Стоктон Раш, основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions. Именно ей принадлежит взорвавшийся батискаф. Также в батискафе погибли: британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский пилот субмарин Поль-Анри Наржоле, и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе со своим сыном Сулейманом.