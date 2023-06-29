Береговая охрана США нашла останки туристов с батискафа «Титан»

Пять человек на борту подводного аппарата погибли при погружении к «Титанику».
Береговая охрана США обнаружила останки, которые могут принадлежать туристам с батискафа «Титан», того самого, что взорвался при погружении к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник». В ближайшее время останки будут переданы на экспертизу. Между тем глава комиссии по расследованию крушения, капитан Береговой охраны Джейсон Нойбауэр выразил благодарность всем, кто участвовал в поисках пропавшего «Титана» на экстремальных морских расстояниях и глубинах.
Накануне судно Horizon Arctic доставило в порт города Сент-Джонс (Канада) обломки батискафа — их сгрузили на сушу при помощи крана. Команда Horizon Arctic работала в районе гибели «Титана» на протяжении десяти дней.
Пять крупных обломков подводного аппарата, включая посадочную раму и заднюю крышку, спасатели обнаружили вечером 22 июня. Контр-адмирал американской береговой охраны Джон Могер сообщил, что на взрыв батискафа указывает характер повреждения обломков, а также размер поля их обнаружения. Согласно предварительным данным, «Титан» взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».
Погружение батискафа в Атлантическом океане началось 18 июня. Спустя 1 час 45 минут связь с «Титаном» оборвалась, после чего началась поисково-спасательная операция, которая длилась до 22 июня. При этом, по данным СМИ, сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа спустя несколько часов после его пропажи.
По данным СМИ, на борту подводного аппарата находилось пять человек. Среди них был Стоктон Раш, основатель частной экскурсионной компании OceanGate Expeditions. Именно ей принадлежит взорвавшийся батискаф. Также в батискафе погибли: британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский пилот субмарин Поль-Анри Наржоле, и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе со своим сыном Сулейманом.
Еще пять лет назад, в 2018 году, отраслевые эксперты призывали основателя компании OceanGate Стоктона Раша (именно ей принадлежит пропавший батискаф) провести дополнительные испытания «Титана» и сертификацию судна у ведущего агентства. В частности, смотровой иллюминатор подводного аппарата был сертифицирован лишь для погружений на 1300 метров, хотя «Титаник» лежит на глубине почти в четыре километра. Однако Раш отказался этим заниматься, сославшись на «инновационность» батискафа, и стал одним из пяти человек, погибших на «Титане».
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