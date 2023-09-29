Бешеная выдра покусала мужчину и домашнюю собаку в США

Это произошло, когда американец кормил уток у себя во дворе.

В США бешеная выдра напала на мужчину, кормившего уток у себя во дворе. Об этом сообщает сайт телеканала WPTV-TV.

74-летний Джо Скаглионе вышел во двор своего дома в городе Юпитер (штат Флорида), чтобы покормить птиц. Мужчина уже собирался вернуться в дом, когда заметил выдру. Животное быстро приближалось к нему и вело себя агрессивно. В конце концов, выдра вцепилась в руку пенсионера так, что тот еле смог оторвать ее.

«Она укусила меня между указательным и большим пальцами и не желала отпускать, так что мне пришлось схватить ее за горло. Я сразу понял, что животное больно бешенством», — рассказал Скаглионе.

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Бешенство — особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Людям, укушенным бешеными животными, вводят антирабический иммуноглобулин, после проводят курс лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной. На этапе появления клинических симптомов смертность болезни составляет 100%

После этого выдра вырвалась из руки американца и побежала по улице. По пути она укусила домашнюю собаку. Только после этого очевидцам удалось поймать животное, накрыв мусорным баком.

Позже сотрудники службы по контролю за животными подтвердили, что пойманная выдра больна бешенством. Ветеринары заявили, что не сталкивались с подобными случаями как минимум десять лет. Мужчине и укушенной собаке сделают все необходимые прививки.