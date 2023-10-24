Беспризорные свиньи устроили террор в российской деревне

Стадо начало совершать набеги на огороды.
Жители деревни Шатово под подмосковным Серпуховом пожаловались на стадо беспризорных свиней. Животные терроризируют их участки, забираясь в огороды в поисках еды и тепла, рассказали люди телеканалу «360».
По словам сельчан, свиньи с соседней фермы гуляли по деревне еще летом, и никто за ними не присматривал. Но с наступлением холодов животные стали залезать в огороды и устраивать там беспорядок, перерывая землю.
Возмущенные жители Шатово начали искать хозяев, чтобы напомнить о необходимости следить за своим скотом.
«Я вчера в деревенском чате предложила, что надо выяснить, что с хозяевами. Ну, если умер хозяин, там же еще кто-то есть, может быть, с их согласия этих хрюшек пустить на тушенку», — заявила одна из местных активисток в разговоре с журналистами.
По ее словам, люди боятся не только за свои грядки, но и за свое здоровье, ведь голодные свиньи могут быть агрессивными. При этом без разрешения хозяев никто не может забрать животных себе или забить их — иначе сельчан обвинят в краже скота.
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