Бесстрашная антилопа гну упала прямо в лапы львице: видео

Антилопа будто скопировала поведение хищницы.

Гид по сафари снял на видео сражение львицы с антилопой гну в пустыне Лапалала, Южная Африка. Хотя сражением это можно назвать с натяжкой – добыча фактически сама пришла хищнице в лапы. Кадры публикует YouTube-канал портала Latest Sightings.

Как рассказал журналистам гид Хуан Малан, во время сафари они вместе с туристами наткнулись на львицу, которая пряталась в засаде в кустах и выжидала добычу. Вскоре неподалеку появилось стадо антилоп гну. Одна из них плелась сзади всех: у нее была сломана нога. В какой-то момент антилопа отстала от остальных, и в этот момент голодная львица нагнала свою жертву и остановилась прямо напротив неё.

Реклама

Вместо того, чтобы убежать от хищницы, раненая гну осталась стоять на месте, глядя в упор на своего врага. Львица была сбита с толку: она слегка отпрянула и припала на лапы, касаясь земли животом, а затем стала выжидать. После такого недолгого «противостояния» антилопа тоже опустилась на землю – было похоже, что она почти задремала.

Поединок животных длился несколько секунд, после чего львица все же напала на антилопу и вцепилась зубами ей в шею. После этого, по словам Малана, львица утащила добычу в заросли и отдала своим детенышам.