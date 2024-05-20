Бездомные кошки Кубы угрожают редким крокодилам

От кошачьих нападений погибли 145 детенышей рептилий.

Кубинские биологи Этиам Перес-Флейтас и Густаво Соса-Родригес выяснили, что одичавшие уличные кошки стоят за нападениями на крупнейший в мире питомник кубинских крокодилов на болоте Сапата (провинция Матансас). Жертвами кошачьих нападений в октябре — ноябре 2022 года стали 145 четырехмесячных детенышей уникальных рептилий, на что указали найденные в питомнике клочья шерсти, а также кадры местных фотоловушек.

«Я впервые осознал, что существует угроза для крокодилов со стороны одичавших кошек», — заявил почетный директор Института сравнительной геномики Американского музея естественной истории Джордж Амата.

Кубинские крокодилы – эндемики, они встречаются только в водоемах острова. Их отличают более длинные лапы с крупной чешуей, а также более яркий окрас. Взрослые особи достигают более двух метров в длину. Сегодня кубинские крокодилы находятся под угрозой исчезновения: в дикой природе осталось не больше трех тысяч этих рептилий. Чтобы поддержать популяцию, биологи выпускают в дикую природу кубинских болот до 500 особей, вылупившихся в питомниках.

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По мнению биологов Перес-Флейтаса и Сосы-Родригес, диких кошек вряд ли можно считать непосредственной угрозой для кубинских крокодилов. Однако факт их нападений на рептилий говорит об общей опасности этих животных для фауны Кубы.

Одичавшие кошки занимают 38 место в списке 100 самых опасных инвазивных видов в мире. Ежегодно только в США их добычей становятся миллиарды птиц и млекопитающих. Кроме того, именно кошки стали главными виновниками вымирания нескольких видов животных.

Показательный пример – Австралия, где с кошками ведут активную борьбу как с инвазивным видом. Первых кошек в Австралию завезли европейские поселенцы около 200 лет назад. Комфортные климатические условия и обилие пищи привели к тому, что сейчас на континенте обитает больше двух миллионов домашних кошек и примерно столько же (а по другим оценкам – в 2-3 раза больше) диких кошек. Однако объектами их охоты являются не только мыши и крысы, но и редкие виды.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии отменили часть традиционного конкурса The North Canterbury Hunting Competition, в которой дети должны были убивать бездомных кошек.