Бездомный 100-килограммовый пес похудел вдвое и ищет хозяев

Ставшего знаменитостью Кругетса выписали из ветклиники.

Бездомного пса Кругетса из Нижнего Новгорода выписали из ветклиники, где он пробыл почти три месяца. Он сбросил более 40 килограммов и теперь ищет новых хозяев, пишет Telegram-канал Baza.

Горожане нашли ослабленную 100-килограммовую собаку на улице в конце февраля и отвезли в приют «Сострадание НН». Там волонтеры дали псу кличку Кругетс и передали ветеринарам в больницу.

Псу диагностировали крайнюю степень ожирения: из-за лишнего веса он даже не мог ходить и почти все время лежал. Зоозащитникам пришлось катать пса на тележке по клинике и обрабатывать ему пролежни.

Фото: vk.com/bfsostradanie

Реклама

Деньги на лечение Кругетса собирали всей страной: в приюте объявили сбор, в котором приняли участие сотни человек. В итоге им удалось собрать нужную сумму, и врачи провели все необходимые процедуры и тренировки, переведя животное на диетическое питание. Сейчас пес весит вдвое меньше, чем вначале, он чувствует себя хорошо, а волонтеры пытаются найти ему любящую семью.

По словам активистов, Крутегс — очень добрый и умный пес, он никогда не проявляет агрессию и обожает, когда его гладят.