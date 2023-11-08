Бездомный пес с ожирением из Нижнего Новгорода уже сбросил 30 килограммов

Хозяев собаке пока так и не нашли.

Пес Кругетс, которого спасают волонтеры в Нижнем Новгороде, сбросил 30 килограммов за неделю. Таких успехов удалось достичь благодаря прогулкам и диете, сообщили «АиФ» в приюте «Сострадание НН».

Сейчас Кругетс весит уже не 100, а 69 килограммов и чувствует себя лучше. Однако его вес все равно слишком большой для проведения полноценного обследования. Кругетсу нужно весить хотя бы 50 килограммов, чтобы рентген смог пробиться сквозь жировые отложения.

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Фото: vk.com/bfsostradanie

За здоровьем собаки следят диетолог, ортопед и врачи визуальной диагностики. Они отметили, что из-за лишнего веса у животного возникли проблемы с суставами, связками и внутренними органами.

По мнению руководителя ветклиники Ильи Казакова, собаку могли закормить посетители продуктового рынка. После этого пес остался лежать на улице. В момент, когда его нашли волонтеры (они же нарекли пса Кругетсом), он даже не мог встать на лапы.

Сейчас за псом ухаживают волонтеры и ветеринары, которые помогают ему сбросить вес, чтобы начать лечение. Одновременно Кругетсу ищут хозяев, но пока забирать толстячка никто не хочет. Зоозащитники отмечают, что пес очень спокойный и ласковый, он стойко переносит диету и обожает, когда его гладят.