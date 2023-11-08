Бездомный пес с ожирением из Нижнего Новгорода уже сбросил 30 килограммов

Хозяев собаке пока так и не нашли.
Пес Кругетс, которого спасают волонтеры в Нижнем Новгороде, сбросил 30 килограммов за неделю. Таких успехов удалось достичь благодаря прогулкам и диете, сообщили «АиФ» в приюте «Сострадание НН».
Сейчас Кругетс весит уже не 100, а 69 килограммов и чувствует себя лучше. Однако его вес все равно слишком большой для проведения полноценного обследования. Кругетсу нужно весить хотя бы 50 килограммов, чтобы рентген смог пробиться сквозь жировые отложения.
За здоровьем собаки следят диетолог, ортопед и врачи визуальной диагностики. Они отметили, что из-за лишнего веса у животного возникли проблемы с суставами, связками и внутренними органами.
По мнению руководителя ветклиники Ильи Казакова, собаку могли закормить посетители продуктового рынка. После этого пес остался лежать на улице. В момент, когда его нашли волонтеры (они же нарекли пса Кругетсом), он даже не мог встать на лапы.
Сейчас за псом ухаживают волонтеры и ветеринары, которые помогают ему сбросить вес, чтобы начать лечение. Одновременно Кругетсу ищут хозяев, но пока забирать толстячка никто не хочет. Зоозащитники отмечают, что пес очень спокойный и ласковый, он стойко переносит диету и обожает, когда его гладят.
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